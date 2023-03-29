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НовостиОбщество29 марта 2023 7:05

В Тверской области планируется закупить новое оборудование для больниц

Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Для больниц Тверской области закупят новое оборудование

Для больниц Тверской области закупят новое оборудование

Фото: ПТО

28 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором были рассмотрены вопросы здравоохранения.

За счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области в 2023 году планируется закупить новое оборудование для больниц.

Для Детской областной клинической больницы приобретут эндоскопическую систему для колоноскопии и бронхофиброскоп. Для Кувшиновской центральной районной больницы - цифровую флюорографическую рентгеновскую систему, в Вышневолоцкой ЦРБ появится передвижной рентгенотелевизионный хирургический аппарат.

Для городской больницы №6 Твери закупят эндоскопическую систему и эндовидеохирургический комплекс для торакохирургических операций. В горбольницу №7 Твери поставят эндоскопическую консоль с оборудованием для эндохирургии.