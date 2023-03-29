В Тверской области планируется закупить новое оборудование для больниц

Для больниц Тверской области закупят новое оборудование Фото: ПТО

28 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание Бюджетной комиссии Тверской области, на котором были рассмотрены вопросы здравоохранения.

За счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области в 2023 году планируется закупить новое оборудование для больниц.

Для Детской областной клинической больницы приобретут эндоскопическую систему для колоноскопии и бронхофиброскоп. Для Кувшиновской центральной районной больницы - цифровую флюорографическую рентгеновскую систему, в Вышневолоцкой ЦРБ появится передвижной рентгенотелевизионный хирургический аппарат.

Для городской больницы №6 Твери закупят эндоскопическую систему и эндовидеохирургический комплекс для торакохирургических операций. В горбольницу №7 Твери поставят эндоскопическую консоль с оборудованием для эндохирургии.