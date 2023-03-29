МЧС Тверской области предупреждает о высоком половодье в Жарковском, Максатихе и Белом

Уровень воды в реках приближается к критической отметке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области предупреждает жителей, что с 29 марта по 3 апреля на реке Молога в Максатихе ожидается высокое половодье 420 см. Возможно затопление поймы, частичное затопление объектов, расположенных в низинах. По состоянию на 8:00 28 марта уровень воды составлял 350 см, изменение за сутки +35 см.

Высокое половодье с отметкой 800 см ожидается на реке Межа в Жарковском. Возможно затопление дорог. По состоянию на 8:00 28 марта уровень воды составлял 694 см, изменение за сутки +53 см

На реке Обша у города Белый продолжается затопление поймы, приусадебных участков и хозяйственных построек. Превышение отметки "Высокое половодье" на реке Обша сохранится по 31 марта. Уровень воды будет находиться до 10 см выше отметки. По состоянию на 8:00 28 марта уровень воды составил 817 см, изменения за сутки составило -7 см.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам соблюдать меры личной безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 01 (с сотовых телефонов – 101, 112). "Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.