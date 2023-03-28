В ОКБ Твери пациентка во время операции, под анестезией, исполнила шлягер Людмилы Зыкиной

Во время операции пациентка исполнила знаменитый шлягер Фото: vk.com/Максим Страхов

В хирургическом отделении областной клинической больницы Твери оказалась необычная пациентка.

На днях кандидат медицинских наук, хирург-флеболог, сердечно-сосудистый хирург ОКБ Максим Страхов вместе с молодым доктором Даниилом оперировали женщину, которая всю жизнь проработала солисткой районного ДК.

- Пока мы спасали с доктором ее руку от опасных тромбов, очаровательная певунья радовала нас своим талантом. Согласитесь, нечасто с таким приходится сталкиваться даже опытным и повидавшим многое хирургам! - рассказал врач на своей странице в соцсети и в шутку вспомнил знаменитую видеохронику о Кашпировском, когда женщина пела песни на операции.

В этот раз обошлось без гипноза.

- Плохо петь, лежа на спине, - профессионально заметила женщина.

- Да, ладно! Одну песенку можно, - парировали врачи.

Пациентка спела знаменитый шлягер Людмилы Зыкиной "Оренбургский пуховый платок". Получилось искренне и душевно.

Берегите себя и будьте здоровы!