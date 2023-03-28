В Тверской области за выходные остановили 57 пьяных водителей

На дорогах Тверской области прошел "Контроль трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные, с 24 по 26 марта, в Тверской области госавтоинспекторы провели проверки водителей на состояние опьянения. В ходе рейда "Контроль трезвости" было остановлено 57 пьяных водителей, 10 выявлено в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Звоните по телефонам полиции: 02, 102 или 112.