В Тверской области селяне составляют менее одной четверти от числа всех жителей

Деревень становится всё меньше, как и их жителей. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Тверьстат опубликовал свежие данные (с учётом последней переписи населения) о численности жителей Тверской области, населении городов и сёл.

На 1 января 2023 года в регионе насчитывалось 9 городских округов, 22 муниципальных округа, 9 муниципальных районов. Численность населения Тверской области на эту дату составила 1 млн 211 тыс. 183 человека.

Из них 924,6 тыс. человек живут в городских населённых пунктах – 23 городах и 28 посёлках городского типа.

Остальные (округлённо 286,6 тыс.) – селяне. Кстати, в Тверской области сельских населённых пунктов больше, чем в любом другом регионе страны – 9532 единицы. Увы, но при этом Тверская область также является лидером по вымиранию сёл и деревень, о чём подробно уже писала "КП"-Тверь". С 2010 по 2020-й год в регионе исчезло 564 деревни.