Игорь Руденя провел заседание антитеррористической комиссии Тверской области

Заседание антитеррористической комиссии состоялось в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

28 марта после заседания правительства региона губернатор Игорь Руденя провел заседание областной антитеррористической комиссии. Главным вопросом стали дополнительные меры по противодействию террористической угрозе на территории региона во время СВО.

Глва региона отметил, что в нынешней ситуации "необходимо принять исчерпывающие меры для обеспечения комплексной безопасности территории Тверской области и нашего населения".

Участники заседания обсудили обеспечение регулярных антитеррористических проверок подведомственных объектов, подготовку к действиям в критических ситуациях.

Губернатор подчеркнул: одновременно с этими мероприятиями требуется реализовать комплекс мер по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде:

- В эту работу должны быть включены все образовательные учреждения Верхневолжья. Необходимо также задействовать возможности общественных объединений, в первую очередь общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».