В центре "Орион" юные вокалисты из Тверской области встретились с артистами Мариинского театра

Солист Мариинского театра Глеб Перязев. Фото: ПТО

В Тверском областном центре поддержки талантов и способностей у детей и молодёжи «Орион» проводится профильная смена «Исполнительское искусство: Академический вокал». Её участниками стали ребята в возрасте от 11 до 17 лет - воспитанники учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных учреждений культуры.

28 марта они встретились с победителями Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава: солисткой Приморской сцены Мариинского театра Ольгой Масловой, солистом Мариинского театра Глебом Перязевым, концертмейстером Марком Вазой и директором конкурса Ольгой Бестужевой. Гости поделились с юными вокалистами опытом во время совместного музицирования, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Напомним, центр «Орион» был открыт в Вышневолоцком городском округе в декабре 2021 года. В «Орионе» реализуются постоянные образовательные программы по трём направлениям: «Наука», «Спорт» и «Искусство», а также разнообразные профильные смены. Информацию можно найти на сайте центра.