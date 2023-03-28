Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 марта 2023 14:51

В Твери четверо рабочих пострадали при демонтаже здания в зоне строительства Западного моста

Пострадавшие с травмами отправлены в больницы города
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Фото с места ЧП на Ржевской, стена ветхого здания обрушилась на рабочих. Фото: ТИА

Фото с места ЧП на Ржевской, стена ветхого здания обрушилась на рабочих. Фото: ТИА

28 марта на строительной площадке в районе улицы Ржевской в Твери произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха, принадлежавшего РЖД. В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. О произошедшем сообщает ТИА.

ЧП произошло в зоне строительства Западного моста через Волгу.

Рабочие получили травмы, но были живы, когда их забрали бригады медиков. Один из пострадавших находился без сознания.

Минтранс Тверской области в своём комментарии заверил, что пострадавшим рабочим оказывается вся необходимая медпомощь.