В Твери четверо рабочих пострадали при демонтаже здания в зоне строительства Западного моста

Фото с места ЧП на Ржевской, стена ветхого здания обрушилась на рабочих. Фото: ТИА

28 марта на строительной площадке в районе улицы Ржевской в Твери произошло обрушение кирпичной стены частично разобранного ветхого здания мостоцеха, принадлежавшего РЖД. В результате происшествия пострадало четверо рабочих, находившихся на стройплощадке. О произошедшем сообщает ТИА.

ЧП произошло в зоне строительства Западного моста через Волгу.

Рабочие получили травмы, но были живы, когда их забрали бригады медиков. Один из пострадавших находился без сознания.

Минтранс Тверской области в своём комментарии заверил, что пострадавшим рабочим оказывается вся необходимая медпомощь.