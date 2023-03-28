Жителей Твери приглашают пройти "10 000 шагов к жизни" Фото: администрация Твери

2 апреля Тверь присоединится к Всероссийской акции "10 000 шагов к жизни". Принять участие могут все желающие, независимо от пола, возраста и места проживания.

Акция "10 000 шагов к жизни" основана на рекомендации Всемирной организации здравоохранения проходить в день от 6 до 10 тысяч шагов для поддержания физической активности.

В Твери маршрут здоровья организован на территории Городского сада, набережной Афанасия Никитина и Речного вокзала. Для участия в акции необходима предварительная регистрация.

11:00-11:30 - сбор участников у памятника А.С. Пушкину на набережной Михаила Ярославича (Городской сад). Тестирование, инструктаж.

11:45-12:00 - торжественное открытие и зарядка.

12:00 - старт акции, прохождение маршрута здоровья.

14:00 - общая фотография.