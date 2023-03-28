Ожидается, что в новом учебном году в школы Твери пойдёт свыше 5 650 первоклассников Фото: администрация Твери

В Твери начинается прием документов о зачислении детей в первый класс. Подать заявление о зачислении ребенка в школу можно с 29 марта.

- Ожидается, что в новом учебном году в школы Твери пойдёт свыше 5 650 первоклассников. В этом году приём документов школами начнётся с 9:00, - сообщили в администрации Твери.

В первоочередном порядке с 29 марта по 30 июня места в школах предоставляются: детям, проживающим на закреплённой за школой территории; детям военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, детям сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти – по месту жительства семьи; детям, имеющих братьев (сестёр), которые уже обучаются в общеобразовательной организации - по месту обучения братьев (сестёр).

С 6 июля будет открыт приём заявлений от всех желающих, зачисление детей будет осуществляться при наличии свободных мест.

Заявление о приеме на обучение и соответствующие документы родители (законные представители) могут подавать: лично в общеобразовательную организацию; через операторов почтовой связи; через Портал образовательных услуг Тверской области; в электронной форме посредством ЕПГУ (единый портал государственных услуг).

Подробная информация о порядке приёма заявлений размещена на официальных сайтах школ и на городском школьном портале.