В Тверской области росгвардейцы пресекли 147 административных правонарушений

По сигналу "тревога" росгвардейцы выезжали 467 раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю, с 20 по 27 марта, в Тверской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии совершили 467 выездов на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей росгвардейцы выезжали 47 раз.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 147 административных правонарушений, 55 из них - в отношении охраняемого имущества, задержано пять человек по подозрению в совершении преступлений.