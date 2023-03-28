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НовостиОбщество28 марта 2023 13:33

В Тверской области росгвардейцы пресекли 147 административных правонарушений

По сигналу "тревога" проведено 467 выездов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По сигналу "тревога" росгвардейцы выезжали 467 раз

По сигналу "тревога" росгвардейцы выезжали 467 раз

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За неделю, с 20 по 27 марта, в Тверской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии совершили 467 выездов на охраняемые объекты по сигналу "тревога".

По сообщениям из дежурных частей росгвардейцы выезжали 47 раз.

Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 147 административных правонарушений, 55 из них - в отношении охраняемого имущества, задержано пять человек по подозрению в совершении преступлений.