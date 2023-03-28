В Тверской области парень и девушка обокрали автомат с игрушками

За кражу подозреваемые задержаны Фото: Виктория ТУШКОВА

В полицию обратился владелец вендингового аппарата по продаже игрушек в Вышнем Волочке и заявил о краже выручки из устройства.

Момент кражи зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, в поле зрения которой попали парень и девушка. Подозреваемых задержали. Ими оказались 22-летний молодой человек и 23-летняя девушка из Твери. Один из фигурантов ранее судим за аналогичное преступление.

В полиции подозреваемые сознались, что похищенные 15 000 рублей потратили. Молодой человек задержан и водворён в изолятор временного содержания. Его подельница находится под подпиской о невыезде.

Расследуется уголовное дело.