В Торопце и Конаково Тверской области преобразят улицы и прибрежную зону

Визуалки к проектам. Графика: ПТО/коллаж

В Торопце и Конаково в 2023-2024 годах реализуют проекты по благоустройству. На это выделяются федеральные средства, так как эти города стали победителями дополнительного отбора VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства 28 марта, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Конаково победило в номинации «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тыс. человек». Там преобразят стрелку реки Донховка. Первый этап работ начался на набережной Волги в прошлом году, в итоге будет продолжен. У реки обустроят пространство для прогулок и отдыха, пляж, причал, места для рыбалки и пикников, площадки для детей.

Торопец победил в номинации «Исторические поселения». Там запланировано благоустройство частей улиц Советская (от улицы Ленинградская до улицы К. Маркса) и Комсомольская (в границах острова Красный Вал): обустройство пешеходного маршрута, зоны отдыха, информационных стендов.

На реализацию проектов в двух городах в целом будет направлено 170,8 млн рублей.

Еще 280 млн рублей предусмотрено на воплощение в 2023-2024 годах проектов победителей основного конкурсного отбора. Федеральную поддержку получили Старица, Лихославль, Весьегонск и Красный Холм.