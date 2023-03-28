В Твери МУП "ЖЭК" приступило к весенней уборке дорог от песка и мусора

Время прибраться. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери началась весенняя уборка дорог и тротуаров, об этом 28 марта сообщила городская администрация.

Убирать есть что: как писала "КП"-Тверь" в этом году после схода снега в городе осталось огромное количества песка, под которым на некоторых тротуарах даже не видно асфальта. По информации горадминистрации, основные работы по расчистке улиц включают в себя механическую уборку проезжей части и тротуаров, вывоз "смёта" (термин, обозначающий смесь различных твёрдых материалов, оставшихся от какой-либо деятельности, грунтовые наносы, тот же песок и т.д.) и мусора, полив дорожного покрытия.

Уборку песка осуществляют дворники МУП "ЖЭК", также началась механизированная уборка проезжей части и тротуаров.