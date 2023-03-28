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НовостиОбщество28 марта 2023 10:05

В интернаты и больницы Тверской области поставили молочные продукты с запрещенными консервантами

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В молочных продуктах выявили запрещенный консервант

В молочных продуктах выявили запрещенный консервант

Фото: Андрей Минаев

Недопустимый консервант выявили в молочной продукции специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

В пробах масла "Крестьянское 72,5%", произведенного в Санкт Петербурге, место отбора - дом-интернат для престарелых и инвалидов в Тверской области, и творога 9% из Калужской области, место отбора - одна из районных больниц Верхневолжья, в ходе исследований была обнаружена сорбиновая кислота.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.