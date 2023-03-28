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НовостиОбщество28 марта 2023 9:57

Трудовую деятельность двух жителей Тверской области отметили на государственном уровне

С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Трудовую деятельность двух жителей Тверской области отметили на государственном уровне

Трудовую деятельность двух жителей Тверской области отметили на государственном уровне

Фото: ПТО

Президент Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении», отметив трудовую деятельность двух жителей Тверской области. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций благодарность президента Российской Федерации объявлена начальнику центра управления кризисных ситуаций ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Георгию Калиберде.

Общий трудовой стаж Георгия Николаевича составляет 34 года, из них в ведомстве - 24. Среди его наград - нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС», благодарность губернатора Тверской области. В августе 2021 года Георгий Калиберда участвовал в ликвидации последствий природной стихии в городе Андреаполе Тверской области.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях благодарностью президента Российской Федерации награжден фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи Евгений Чиргин. В апреле прошлого года он одним из первых прибыл на место пожара в здании НИИ ВКО в Твери для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.