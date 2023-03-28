Трудовую деятельность двух жителей Тверской области отметили на государственном уровне Фото: ПТО

Президент Владимир Путин подписал Распоряжение «О поощрении», отметив трудовую деятельность двух жителей Тверской области. С этим событием их поздравил губернатор Игорь Руденя.

За заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций благодарность президента Российской Федерации объявлена начальнику центра управления кризисных ситуаций ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» Георгию Калиберде.

Общий трудовой стаж Георгия Николаевича составляет 34 года, из них в ведомстве - 24. Среди его наград - нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС», благодарность губернатора Тверской области. В августе 2021 года Георгий Калиберда участвовал в ликвидации последствий природной стихии в городе Андреаполе Тверской области.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях благодарностью президента Российской Федерации награжден фельдшер Тверской станции скорой медицинской помощи Евгений Чиргин. В апреле прошлого года он одним из первых прибыл на место пожара в здании НИИ ВКО в Твери для оказания первой медицинской помощи пострадавшим.