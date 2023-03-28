В районе Тверской области по требованию прокуратуры спилили аварийные деревья

По требованию прокуратуры нарушения устранены Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Сонковского района по обращению местного жителя проведена проверка и установлено, что в одном из населенных пунктов округа муниципалитетом не организован спил аварийных деревьев. Их падение создавало угрозу жизни и здоровью граждан, могло причинить вред имуществу.

По выявленным фактам начальнику территориального управления администрации Сонковского муниципального округа внесено представление. Выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.