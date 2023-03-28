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НовостиОбщество28 марта 2023 8:38

В районе Тверской области по требованию прокуратуры спилили аварийные деревья

Об опасности их падения сообщили местные жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По требованию прокуратуры нарушения устранены

По требованию прокуратуры нарушения устранены

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Сонковского района по обращению местного жителя проведена проверка и установлено, что в одном из населенных пунктов округа муниципалитетом не организован спил аварийных деревьев. Их падение создавало угрозу жизни и здоровью граждан, могло причинить вред имуществу.

По выявленным фактам начальнику территориального управления администрации Сонковского муниципального округа внесено представление. Выявленные нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.