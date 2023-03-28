Жители Тверской области могут стать волонтерами голосования за объекты благоустройства

На голосование будут вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки и дворы Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Жители Тверской области могут стать волонтерами всероссийского голосования за объекты благоустройства.

На голосование будут вынесены общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки и дворы. Всего 58 проектов от 19 муниципалитетов региона.

Стать добровольцем может любой желающий старше 14 лет. Регистрация волонтеров открыта на электронной платформе.

Голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", начнется 15 апреля и завершится 31 мая 2023 года.