Жители Тверской области 8 апреля могут написать "Тотальный диктант"

"Тотальный диктант" состоится 8 апреля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

"Тотальный диктант - 2023" состоится 8 апреля. Акция пройдет в двадцатый раз и объединит желающих проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока, лауреат общероссийской литературной премии "Дальний Восток" Василий Авченко. Специально для участников акции он написал текст о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

"Тотальный диктант" охватит 19 часовых поясов на шести континентах. На территории России диктант 8 апреля напишут жители более 600 населенных пунктов, в том числе жители городов Тверской области, а за рубежом к проекту присоединятся 96 городов из 41 страны.

Регистрация на площадки откроется 29 марта. Также присоединиться к акции и проверить грамотность можно онлайн на сайте "Тотального диктанта".