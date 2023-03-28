Житель Тверской области устроил дома оранжерею по выращиванию наркотических растений

Мужчину задержали за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на территории деревни Палкино установили, что 42-летний местный житель оборудовал в хозпостройке оранжерею по выращиванию наркотических растений.

В помещении полицейские обнаружили горшки с растущими растениями и сверток с сухим веществом, в машине был так же обнаружен полимерный пакет с наркотиком.

Задержанный сообщил, что использовал растения для личного использования.

По части 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.