Житель Тверской области устроил дома оранжерею по выращиванию наркотических растений

Мужчину задержали за хранение наркотиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на территории деревни Палкино установили, что 42-летний местный житель оборудовал в хозпостройке оранжерею по выращиванию наркотических растений.
В помещении полицейские обнаружили горшки с растущими растениями и сверток с сухим веществом, в машине был так же обнаружен полимерный пакет с наркотиком.
Задержанный сообщил, что использовал растения для личного использования.
По части 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.