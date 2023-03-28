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НовостиПроисшествия28 марта 2023 6:02

В Ржеве около дома нашли тело мужчины

Его личность установлена
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Тело мужчины было обнаружено около одного из домов в Ржеве. По факту ЧП Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Место происшествия осмотрено следователем и сотрудниками полиции. С помощью ржевских волонтеров найден родственник и установлена личность погибшего. Для выяснения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Устанавливаются обстоятельства происшествия. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.