52-летний мужчина погиб при пожаре в деревенском доме в Тверской области

Обстоятельства ЧП устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1971 года рождения, при пожаре в жилом доме в деревне Берница.

Место происшествия осмотрел следователь. Для установления причины пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.