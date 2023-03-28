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НовостиПроисшествия28 марта 2023 5:54

52-летний мужчина погиб при пожаре в деревенском доме в Тверской области

СК проводит проверку по факту ЧП
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Обстоятельства ЧП устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Обстоятельства ЧП устанавливают следователи Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины, 1971 года рождения, при пожаре в жилом доме в деревне Берница.

Место происшествия осмотрел следователь. Для установления причины пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.