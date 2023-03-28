МЧС предупреждает жителей о высоком половодье в Западной Двине Фото: Альберт БОЙКОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей о высоком половодье в Западной Двине.

Уровень воды в реке Западная Двина может подняться до 190 см (181.40 м БС). 27 марта было отмечено 144 см (180.94 м БС), изменение за сутки составляет +44 см.

При высоком половодье возможно затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Будьте внимательны. Соблюдайте меры безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.