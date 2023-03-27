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НовостиПолитика27 марта 2023 20:08

Игорь Рудня дал поручения, касающиеся решения социально значимых вопросов для Тверской области

Губернатор провёл совещание с зампредами
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
На совещании.

На совещании.

Фото: ПТО

27 марта Игорь Руденя провел совещание со своими заместителями. Главными темами стали социально-экономическое развитие Верхневолжья, организация работы исполнительных органов власти Тверской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, обсудили исполнение социально значимых поручений главы региона, а также обращений, поступивших от жителей Верхневолжья.

В их числе – вопросы обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения Тверской области, развития профобразования, расширения системы дистанционного обнаружения лесных пожаров и другие.

- Губернатором даны поручения, касающиеся решения социально значимых вопросов, - сообщили в региональном правительстве.