В Тверской области продолжат ремонтировать трассу, которая связывает три округа с дорогой М-10

В 2022 году работы были выполнены в Старицком округе на участке в 20,23 км. Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области в рамках нацпроекта продолжится ремонт дороги «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено.

- Реализация национального проекта позволила существенно увеличить объемы и темпы ремонта дорожной сети в Верхневолжье, - считает губернатор Игорь Руденя.

Это дорога межмуниципального значения, которая связывает Старицкий, Зубцовский и Ржевский округа с федеральной трассой М-10 «Россия». Она является альтернатив трассе Р-132 «Золотое кольцо» (проходит параллельно).

В 2022 году работы были выполнены в Старицком округе на участке протяженностью 20,23 км. В этом году участок ремонта также расположен в Старицком округе. Его протяженность составит 18,38 км.

Полностью ремонт дороги запланировано завершить в 2024 году.