В Калининском районе река Шоша разлилась через автомобильную дорогу

Ситуацию по прохождению половодья в регионе отслеживает оперштаб Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о переливе воды через автомобильную дорогу в районе деревни Ферязкино, в Калининском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 марта.

По предварительной информации перелив воды через дорожное полотно произошёл в результате обильного таяния снега и подъема воды в реке Шоша.

- Медицинское и противопожарное обеспечение граждан в населённых пунктах будет осуществляться в штатном режиме, подъездной путь спецслужб имеется. Угрозы жизни жителей нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ситуацию по прохождению половодья в регионе круглосуточно отслеживает оперативный штаб. На данный момент обстановка оценивается как контролируемая.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.