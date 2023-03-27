В Твери специалисты МУП "ЖЭК" проводят противопаводковые мероприятия

За неделю откачано свыше 4,7 тысяч кубометров талой воды в низких местах Фото: администрация Твери

В районах Твери проходят мероприятия по безаварийному пропуску весеннего половодья. Администрации районов ведут ежедневный мониторинг территорий.

По результатам проверок и по заявкам жителей силами МУП "ЖЭК" производится промывка водопропускных труб и прочистка водоотводных канав. Задействовано 20 единиц специализированной техники по содержанию сетей ливневой канализации: илососная техника, каналопромывочное оборудование, экскаваторы, автосамосвалы, мотопомпы.

- За минувшую неделю сотрудниками МУП "ЖЭК" произведена промывка водопропускных труб и водоотводных канав общей протяжённостью свыше 660 метров, откачано свыше 4,7 тысяч кубометров талой воды в низких местах. Для оперативной отработки и координации всех сил, задействованных в противопаводковых мероприятиях, с 27 марта на территории города введён режим повышенной готовности, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Сообщить о случаях подтопления можно в единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: (4822) 44-12-44.