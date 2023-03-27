В Твери отметили Всемирный день театра

Театральных деятелей чествовали в театре драмы. Фото: ПТО

27 марта в Тверском областном академическом театре драмы торжественно отметили Всемирный день театра. Его участниками стали деятели культуры и искусства Верхневолжья.

К представителям театральной сферы в этот день обратился губернатор Игорь Руденя:

- Мы гордимся традициями тверской сцены и мастерами, чье искусство учит думать, чувствовать и переживать. Благодарю вас за следование духовным и нравственным ценностям нашего народа, за верность традициям русского театрального искусства.

Одним из событий торжественного мероприятия стало открытие выставки портретов артистов Верхневолжья - участников проекта «Плеяда». Автор фото – известный российский фотограф Валентин Блох.

В рамках торжества театральным деятелям Тверской области вручены региональные награды.

За значительный вклад в развитие театрального искусства Верхневолжья почетной грамотой губернатора Тверской области награжден главный режиссер Тверского областного академического театра драмы Александр Павлишин. Благодарность главы региона объявлена заместителю директора по творческим вопросам Тверского театра юного зрителя Анне Брусовой; артисту-кукловоду высшей категории Тверского государственного театра кукол Екатерине Матвеевой.

Вручены премии работникам отрасли «Культура» Тверской области в номинации «Лучший работник театрально-зрелищных учреждений». Их удостоены артисты Тверского областного академического театра драмы и Тверского ТЮЗа Ирина Кириллова и Надежда Мороз; звукорежиссер Тверского государственного театра кукол Виталий Козлов; заместитель директора по работе со зрителем Кимрского театра драмы и комедии Ирина Шуткина.

Ведомственными наградами – почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры Тверской области отмечены директор Тверского ТЮЗа Александр Бахарев; директор Тверской академической областной филармонии Владимир Белов; артисты Тверского театра драмы Залим Мирзоев и Татьяна Морозова; заведующий литературно-драматической частью театра Вероника Юдина.

Премии областного Союза работников культуры удостоены артисты Тверского театра драмы Борис Михня и Алексей Великотный; осветитель театра Регина Веселова.

Во время награждения. Фото: ПТО