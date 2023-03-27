Жители малых и средних населённых пунктов у нас в среднем зарабатывают 39 тысяч рублей в месяц. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Тверская область оказалась на 45 месте рейтинга зарплат в малых и средних населённых пунктах. В нашем регионе жители глубинки в среднем зарабатывают 39 тысяч рублей в месяц. И купить на свою зарплату могут 2,11 фиксированного набора товаров и услуг.

Данные подсчёты и сам рейтинг регионов по зарплатам в малых и средних населённых пунктах составили специалисты "РИА Рейтинг". Как отмечают исследователи, самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители регионов, где процветает добывающая промышленность: Магаданской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого, Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов. Их ежемесячный заработок держится в диапазоне 89,6 - 122 тыс. руб. Купить на эти зарплаты они могут 3,78 - 4,88 фиксированного набора товаров и услуг.

Меньше всех зарабатывают жители глубинки в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Ингушетии (26,4 - 27,2 тыс. руб. в месяц). Купить на свои зарплаты они могут 1,34 - 1,51 фиксированного набора товаров и услуг.

СПРАВКА "КП"

Фиксированный набор товаров и услуг - это показатель, применяющийся для межрегиональных сравнений. В состав фиксированного набора включены продукты питания и разные товары и услуги – всего 83 наименования. Высчитывается ежемесячная сумма, отведённая на каждый товар, довольно сложно: по частоте покупок товара, его количеству или весу. Например, пшено включено в стоимость фиксированного набора из расчета 10,9 килограммов в год, а ежемесячная сумма на покупку холодильника определяется из расчёта его приобретения раз в десять лет.