В Тверской области стартовал региональный этап конкурса «Полицейский Дядя Стёпа-2023»

Работы участников предыдущих лет. Фото6 пресс-служба УМВД по Тверской области

Тверские полицейские приглашают маленьких и юных жителей региона принять участие в областном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа-2023». Конкурс ежегодно организуется по инициативе МВД России в преддверии Международного дня защиты детей.

К участию приглашают ребят в возрасте от 6 до 14 лет с поделками из различных материалов: картона, пластилина, ткани, пластика, бумаги, дерева и т.д. Работы должны быть о полиции и полицейских и могут быть посвящены, в том числе, юбилейным датам, которым в этом году посвящён конкурс. Это 305-я годовщина образования полиции России и 40-летие со дня образования пресс-служб в системе МВД.

К каждой работе необходимо приложить визитку участника: Ф.И.О., дату рождения, место учёбы, полные данные родителей (законных представителей) и их контактные телефоны, название работы и описание материалов, из которых изготовлены поделка.

Поделки необходимо прислать или принести до 2 мая 2023 года в Управление МВД России по Тверской области (г. Тверь, площадь Мира, 1/70, кабинет 417). Победители будут определены до 10 мая 2023 года.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области, призёров регионального этапа конкурса наградят грамотами и подарками, а победители представят Тверскую область на Всероссийском финальном этапе конкурса детского творчества МВД «Полицейский Дядя Стёпа-2023» в Москве.