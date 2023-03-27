Прошедшей зимой в автобусах «Транспорта Верхневолжья» совершено 26,7 млн поездок

Этой зимой по сравнению с предыдущей выросло количество поездок пассажиров на автобусах "Транспорта Верхневолжья". Фото: Алексей АНДРЕЕВ

Этой зимой пассажиры автобусов «Транспорта Верхневолжья» в Твери, Калининском и Конаковском районах, в Ржевском, Зубцовском, Кимрском и Старицком округах совершили 26,7 млн поездок. Это на 13% больше, чем позапрошлой зимой.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

В Твери и Калининском районе пассажиры зимой ездили на синих автобусах более 23 млн раз. На Ржев пришлось 1,7 млн поездок, на Кимры – 1,3 млн. Количество поездок в Конаково составило свыше 534 тыс., в Старице – около 58 тыс., а в Зубцове – около 40 тыс.

Этой зимой доля безналичных платежей в Твери составила 90,8%. В Кимрах 85,6% поездок были оплачены безналичными денежными средствами, в Ржеве – 81,3%, в Конаково – 79,1%, а в Старице и Зубцове – 66% и 59,6% соответственно.

Свыше 4,1 млн поездок совершили пассажиры-льготники, 413 тыс. поездок - на школьников. Больше всего поездок зафиксировано в декабре 2022 года.

В случае возникновения любых вопросов по работе автобусов «Транспорта Верхневолжья» можно обращаться по телефону "горячей линии": 8-800-350-00-99.