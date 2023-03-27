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НовостиПроисшествия27 марта 2023 14:03

В Тверской области мошенники обманули жителей на три миллиона рублей

Телефонных аферистов ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули жителей на три миллиона рублей

Мошенники обманули жителей на три миллиона рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Серия дистанционных мошенничеств зарегистрирована полицейскими за минувшие выходные на территории Твери и Калязинского района.

В двух случаях телефонные мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков и убеждали людей защитить сбережения якобы от незаконного списания или оформления кредита.

Потерпевшие оформляли онлайн-заявки, получали деньги и переводили средства на счета мошенников.

Кроме того, мошенники выманивали деньги у граждан по классической схеме "ваш родственник в беде". Еще двое пострадавших лишились сбережений.

В общей сложности ущерб составил почти 3 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают граждан быть бдительными, не вестись на провокации и не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами.