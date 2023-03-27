В Тверской области мошенники обманули жителей на три миллиона рублей

Мошенники обманули жителей на три миллиона рублей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Серия дистанционных мошенничеств зарегистрирована полицейскими за минувшие выходные на территории Твери и Калязинского района.
В двух случаях телефонные мошенники представлялись сотрудниками службы безопасности банков и убеждали людей защитить сбережения якобы от незаконного списания или оформления кредита.
Потерпевшие оформляли онлайн-заявки, получали деньги и переводили средства на счета мошенников.
Кроме того, мошенники выманивали деньги у граждан по классической схеме "ваш родственник в беде". Еще двое пострадавших лишились сбережений.
В общей сложности ущерб составил почти 3 миллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Полицейские призывают граждан быть бдительными, не вестись на провокации и не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами.