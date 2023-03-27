Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздником военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии Фото: ПТО

27 марта войскам правопорядка исполняется 212 лет и 7-лет Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. С праздником военнослужащих, сотрудников и ветеранов ведомства поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Сохраняя верность героическому наследию, сегодня сотрудники Росгвардии надежно стоят на страже законности и правопорядка, достойно решают поставленные задачи в ходе специальной военной операции, защищают безопасность и суверенитет Российской Федерации. Благодарю вас за мужество, высочайший профессионализм и безупречную службу Отечеству, - отметил Игорь Руденя и пожелал сотрудникам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Верхневолжья и России.