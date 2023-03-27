В Твери водителя иномарки оштрафовали за проезд по встречной полосе

Водителя автомобиля "Рено" оштрафовали за выезд на встречную полосу Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Андрей Захаров

В Твери Госавтоинспекция оштрафовала водителя автомобиля "Рено" за проезд по встречной полосе.

Видео нарушения опубликовали водители в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети 24 марта.

На записи с регистратора видно, как водитель на автомобиле едет по проспекту Чайковского в сторону железнодорожного вокзала, не доезжая светофора, перед которым остановились машины, выезжает на встречную полосу и сворачивает налево через двойную сплошную полосу к ТЦ "Пирамида".

Нарушитель оштрафован на 5000 рублей по статье 12.15 КоАП РФ.