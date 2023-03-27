В Твери продолжается подъем воды в Волге

Подъем воды продолжается Фото: Александр ЖМУЛИН

На реках Твери продолжается подъем воды. 27 марта затопило ландшафтный парк "Тьмака".

Продолжается подъем воды в Волге. Утром водой скрыло сапоги бронзового рыбака на набережной Горсада, а к середине дня вода поднялась выше бедра бронзовой статуи и почти коснулась куртки.

Лед и снег активно тают. По прогнозам синоптиков Тверского гидрометцентра, в этом году вода может подняться до 650 сантиметров.

Затоплен парк "Тьмака" Фото: Александр ЖМУЛИН

Пока от паводка страдают районы Верхневолжья. В Белом высокое половодье объявлено из-за подъема реки Обша. Началось подтопление низинных территорий и приусадебных участков.

В Кашине поднялась вода в реке Кашинка. На время весеннего паводка в связи с резким ухудшением качества воды организована дополнительная обработка питьевой воды. В дома горожан вода поступает по графику. Людям советуют запасать питьевую воду на несколько дней вперед.