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НовостиОбщество27 марта 2023 11:25

В Твери на телебашне покажут добрые новости от горожан

Проект будет реализован 27 и 28 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери на телебашне покажут "Добрый новости"

В Твери на телебашне покажут "Добрый новости"

Фото: ПТО

28 марта по случаю 10-летия с начала цифрового эфирного телевещания в Твери филиал РТРС "Тверской ОРТПЦ" запускает проект "Добрые новости!".

Жители и гости города могут поделиться своими новостями с горожанами. Лучшие сообщения будут показаны на телебашне на улице Вагжанова 27 и 28 марта с 21:00 до 22:00.

Для отправки сообщения необходимо оставить заявку на сайте РТРС.

В день начала цифрового эфирного вещания в технопарке "Кванториум" школьники посетят региональный "Урок цифры" и посетят выставку "От аналога к цифре".