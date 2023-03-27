В Твери мужчину оштрафовали за оскорбление продавца супермаркета

Мужчину оштрафовали на 3000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Заволжского района Твери обратился продавец местного супермаркета.

В ходе проверки установлено, что в декабре 2022 года между продавцом и покупателем возник конфликт. 37-летний посетитель магазина высказал в адрес продавца оскорбительные слова в неприличной форме, унизив его честь и достоинство.

Прокурором в отношении виновного возбуждено дело об административном правонарушении. Нарушитель оштрафован на 3000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу.