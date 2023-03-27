Данные на утро 27 марта 2023 года: Волга в Твери затопила набережную горсада

Вид на Волгу в Твери - бронзовый рыбак уже в воде. Фото: Компания «Домашние Компьютерные Сети» (Sky@Net)

В Твери на Волге к утру 27 марта продолжился подъем воды. Затоплена набережная горсада, сапоги бронзовой фигуры рыбака, что на набережной, уже в воде. Это значит, уровень Волги поднялся на уровень выше пяти метров.

В областной столице за уровнем подъема воды можно следить именно по бронзовому рыбаку. Если его сапоги сухие, и воды на пешеходной части набережной ещё нет, то уровень воды по замерам гидропоста не превышает 299 сантиметров. А вот если вола достигнет колен рыбака, значит её уровень уже 518 см.

Затоплен и ландшафтный парк Тьмака. Подъём воды в ближайшие дни будет продолжаться.

Что касается районов области, то там тоже начались подтопления: ранним утром 26 марта в городе Белом затопило несколько участков. На месте работали сотрудники МЧС.

В Торжке на Тверце на видео сняли опасные развлечения двух приятелей: мужчины весело катались на льдине по Тверце во время ледохода. При себе у них был спасательный круг и что-то похожее на топчан.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в службу спасения: "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Телефон доверия регионального МЧС: 8 (4822) 39-99-99.