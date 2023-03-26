В Твери к Всемирному дню театра открылась выставка «Наш свет – театр!»

Выставка будет работать до 27 августа. Фото: ПТО

В Тверской областной картинной галерее к Всемирному дню театра, который будет отмечаться 27 марта, открыта выставка о театральном искусстве «Наш свет – театр!».

Экспозиция развернулась в «Башне искусств» Тверского императорского дворца. Там представлены эскизы театральных декораций и костюмов к спектаклям, редкие открытки с изображениями актёров, изображения театральных зданий и их интерьеров, экспонаты декоративно-прикладного искусства. Раритетами особого рода можно считать серию декоративных скульптур-шаржей на выдающихся актёров МХТ имени Чехова, созданных в 1935 году.

Как рассказывают в галерее, гости выставки смогут не только погрузиться в атмосферу сценического действа, но и открыть для себя тайный мир закулисья, понять какая колоссальная работа ведётся режиссёрами, декораторами, художниками по костюмам и другими служителями театра.

Выставка будет работать до 27 августа.

16+