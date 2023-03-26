В Твери объявлены повторные торги по новому кладбищу у деревни Березино

Здесь, недалеко от деревни Березино, должны обустроить новый погост. Фото: Александр ЖМУЛИН

Объявлены новые торги на выполнение инженерных изысканий и разработку документации для строительства нового кладбища у деревни Березино под Тверью. Соответствующий лот был опубликован 24 марта на сайте госзакупок.

Напомним, строка расходов на проектирование и обустройство нового муниципального кладбища была внесена в бюджет Твери на 2023 и плановые 2024-й и 2025-й годы. Предыдущие торги, объявленные в ноябре 2022 года, не состоялись. Тогда максимальная цена контракта была обозначена в пределах 4 млн 693 тыс. 541 руб.

В новом контракте сумма, которую город готов заплатит за работу, - 11 млн 902 тыс. 600 руб. Эта сумма не исчерпывающая. В дальнейшем на строительство кладбища будут ещё выделяться деньги: согласно проекту бюджета, на проектно-изыскательные работы в 2023 году планировалось заложить эти самые 11,9 млн рублей и в два последующие года - по 18,4 млн. руб.

"КП"-Тверь" уже подробно рассказывала о том, каким будет кладбище, и даже выезжала на место, где оно будет размещено.