Во время дорожного конфликта в Твери один водитель бросился с битой на другого

Кадр из видеозаписи. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69

В Твери водитель внедорожника "BMW", не поделив дорогу с другим водителей, бросился на него с битой. К счастью, второй участник дорожного спора успел ретироваться.

Видео произошедшего опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь". На узкой улочке в районе ЖК "Зелёный остров", где одна из полос движения полностью занята припаркованными машинами, не смогли разъехаться два авто.

Водитель на внедорожнике "BMW" выскочил из машины и начал что-то весьма экспрессивно кричать оппоненту. Тот не отреагировал. Тогда водитель "BMW" открыл дверь другого припаркованного рядом внедорожника, вытащил оттуда биту, и ринулся в наступление на встречное авто. Водитель встречной машины включил заднюю скорость и ретировался.

Под постом подписчики бурно обсуждают произошедшее. Кто-то в шутку назвал водителя с битой "продавцом спортинвентаря", другие считают, что тот "вспомнил 90-е", третьи сулят ему кару согласно УК. Есть и те, кто считает виновником произошедшего второго водителя, настаивая, что он имел возможность уступить дорогу безо всякого конфликта.