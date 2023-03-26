Жительница Твери незаконно зарегистрировала в своей квартире 15 иностранцев

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

63-летнюю жительницу Твери подозревают в организации незаконной миграции: как выяснили полицейские, она незаконно поставила на миграционный учёт 15 выходцев из стран ближнего зарубежья.

Всех иностранцев женщина зарегистрировала в своей квартире на улице Прядильной Пролетарского района. Предоставлять им помещения для проживания она не собиралась, таким образом "прописав" их фиктивно.

"Подозреваемая созналась в содеянном и пояснила, что за свои "услуги" получила от иностранцев денежное вознаграждение", - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".