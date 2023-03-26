Фото и видео ледохода-2023 на Волге в Твери

Ледоход - редкое по нынешним временам и завораживающее зрелище. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ледоход на Волге в Твери идёт полным ходом. Зрелище это в последние годы редкое, а потому ещё более завораживающее. Вот какие кадры удалось снять с левого берега Волги в районе Петербургской Заставы.

Волга вскрылась. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Ледоход! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Вода в регионе поднимается - снег тает очень активно. Как сообщила "КП"-Тверь" доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова, если в четверг (23 марта) высота снежного покрова у нас в среднем составляла 32 см, то к среде (29 марта) останется всего 15 см.

Уже начались подтопления: ранним утром 26 марта в городе Белом затопило несколько участков. На месте работают сотрудники МЧС.

Тем временем в Торжке на Тверце на видео сняли опасные развлечения двух приятелей: мужчины весело катались на льдине по Тверце во время ледохода. При себе у них был спасательный круг и что-то похожее на топчан.

А в Твери, кстати, за уровнем воды можно следить по бронзовому рыбаку на набережной в горсаду. Если его сапоги сухие, и воды на пешеходной части набережной ещё нет, то уровень воды по замерам гидропоста не превышает 299 сантиметров. А вот если водица достигнет колен рыбака, значит её уровень уже целых 518 см.

А вот и видео ледохода, наслаждайтесь: