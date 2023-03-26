Житель Твери лишился денег, продавая попугаев в интернете

И на какие деньги теперь попугайчиков кормить?.. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Твери лишился денег, продавая через интернет попугаев. Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области, объявления о продаже попугаев мужчина разместил на одном известном сайте.

Под видом покупателя мужчине написал мошенник. Он предложил продолжить общение в одном из мессенджеров (так делать нельзя!) и убедил продавца в необходимости сообщить ему номер банковской карты и код из СМС-сообщения, якобы для перевода денег за попугайчиков.

С его карты потерпевшего списалось более 8 500 рублей, а лжепокупатель, естественно, перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). Ведётся расследование.

Полиция предупреждает: если вы используете популярный интернет сайт для покупок или продаж, очень важно общаться с потенциальными продавцами и покупателями только в рамках данной интернет-платформы. Никогда не сообщайте незнакомым людям какую-либо информацию о себе и своей банковской карте.