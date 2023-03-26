Двое мужчин весело катались на льдине по Тверце во время ледохода в Тверской области

Не повторять! Фото: vk.com/pozor_torzhok

Мы плывем на льдине, как на бригантине: двое мужчин в Тверской области катались на льдине по Тверце во время ледохода. Видео экстремальных развлечений сняли очевидцы в Торжке.

Двое мужчин плывут на льдине вниз по течению реки, в направлении Твери. С собой у них спасательный круг, а ещё, если присмотреться, можно увидеть, что на льдине имеется импровизированный топчан - то ли корпус от старого дивана, то ли что-то похожее. Видео опубликовано в местном паблике.

Ведут себя мужчины весело и помощи, очевидно, не ждут. Заметим, однако, что такие "развлечения" очень опасны, повторять это нельзя! Весной во время ледохода температура воды в реках редко превышает 1 градус Цельсия. В такой воде организм впадает в холодовой шок практически моментально - гибель может наступить в течение считанных минут.