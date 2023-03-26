Жительница Твери украла из магазина одежды пять футболок

Ранее судимая женщина украла в магазине футболки. Фото: Виктория ТУШКОВА

В тверскую полицию поступило заявление от администратора одного из магазинов одежды о краже из торгового зала пяти женских футболок. Ущерб составил около 3000 рублей.

Как выяснили полицейские, футболки умыкнула неработающая ранее судимая 42-летняя жительница Твери. Женщина во всём полицейским созналась и рассказала, что украденные футболки успела продать.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Наказание предусматривает до двух лет лишения свободы", - сообщает пресс-службы Управления МВД по тверской области. - "Ведётся дознание по делу. Оперативники проверяют фигурантку на причастность к совершению аналогичных преступлений."