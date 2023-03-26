В Преображенском храме Старицы Тверской области впервые более чем за 100 лет совершено архиерейское богослужение

Сегодня восстановлены северный придел в честь святителя Николая Чудотворца и трапезная часть храма. Фото: tvereparhia.ru

В Преображенском храме Старицы (ещё он известен как Никольский) 25 марта (в последнюю Родительскую субботу Великого поста) впервые более чем за 100 лет было совершено архиерейское богослужение.

"Трёхпрестольный Преображенский храм в настоящее время восстанавливается. Восстановлены и приведены в порядок северный придел в честь святителя Николая Чудотворца и трапезная часть храма. В этом приделе после его малого освящения митрополит Амвросий впервые более чем за 100 лет совершил архиерейскую Божественную литургию", - рассказывают в Тверской епархии.

Митрополит Амвросий совершил архиерейскую Божественную литургию. Фото: tvereparhia.ru

В конце богослужения митрополит подарил каждому молящемуся свою книгу «Добро пожаловать в Церковь». Затем в сопровождении настоятеля храма архипастырь ознакомился с проектом иконостаса и осмотрел сам восстанавливающийся храм.

СПРАВКА "КП"

Преображенский (Никольский) храм в Старице расположен на левом берегу Волги. Он строился на деньги прихожан. В XVII веке был построен деревянный храм в честь святителя Николая Мирликийского. Церковь разграбили, и в начале XVIII века отстроили заново. Рядом возвели каменную Казанскую. Но этот храм был мал для прихожан, его разобрали, а камень использовали на строительство новой церкви с посвящением событию Преображения Господня. Храмозданная грамота на построение каменной Преображенской церкви с Казанским и Никольским приделами была дана в 1784 году.

Во время немецкой оккупации Преображенская церковь уцелела. В 1946 году здание церкви приспособили под пекарню. В результате были снесены все венчающие части комплекса и от глав остались только постаменты. До недавнего времени в храм находился в запустении. Сегодня он активно восстанавливается.