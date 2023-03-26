Военно-патриотическая акция «Верни герою имя» стартовала в Тверской области

К Дню Победы участники акции приведут в порядок мемориалы. Фото: Виктория ТУШКОВА

26 марта в Тверской области стартует Всероссийская военно-патриотическая акция «Верни герою имя». Она приурочена к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится при поддержке Министерства обороны РФ совместно с движением «Юнармия».

Как сообщает правительство Тверской области, в рамках акции школьники, студенты, представители молодёжных и ветеранских организаций, обычные жители региона будут благоустраивать мемориалы защитникам Отечества и труженикам тыла.

В школах состоятся Уроки мужества, школьники напишут письма с поздравлениями с 9 Мая для ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих-участников спецоперации.

Завершится акция «Верни герою имя» в День Победы выставлением юнармейских Постов №1 у Вечных огней и Огней памяти во всех субъектах России.