В Твери на рабочей неделе потеплеет до +11

От снега скоро не останется совсем ничего! Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Гидрометцентра РФ, в Твери держится плюсовая температура - как днём, так и ночью. Сегодня (26 марта) около +7, в ночь на понедельник +2. Облачно, но без осадков.

В первый рабочий день недели в Твери +9, Облачно, небольшой дождь. Ветер юго-западный, слабый. Ночью +1.

Самым тёплым днём станет вторник 28 марта: потеплеет до +11, будет облачно, временами небольшой дождь, ветер восточный, 3 м/с.

В среду будет уже немного прохладнее: +8.

В Тверской области также продолжает действовать предупреждение Гидрометцентра РФ: на дорогах местами сохраняется гололедица, уровень опасности - жёлтый.

Ситуация по данным синоптиков сохранится как минимум до 15:00 часов 27 марта.