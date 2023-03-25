С 27 по 31 марта изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва-Тверь

С 27 по 31 марта изменится расписание движения некоторых пригородных поездов
Фото: Олег ЗОЛОТО
С 27 по 31 марта изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Это связано с продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Крюково.
- Пригородные поезда на участках Москва-Тверь и Тверь-Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена, - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.
Перед поездкой уточняйте расписание поездов на станции или на сайте ОАО "РЖД".