С 27 по 31 марта изменится расписание движения пригородных поездов на участке Москва-Тверь

С 27 по 31 марта изменится расписание движения некоторых пригородных поездов Фото: Олег ЗОЛОТО

С 27 по 31 марта изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Это связано с продолжением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры станции Крюково.

- Пригородные поезда на участках Москва-Тверь и Тверь-Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена, - сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Перед поездкой уточняйте расписание поездов на станции или на сайте ОАО "РЖД".